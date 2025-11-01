Il Palermo festeggia al Barbera i 125 anni di storia

PALERM0 (ITALPRESS) – Il Palermo festeggia il suo 125° compleanno. Una lunga storia quella dei rosanero colma di emozioni, gioie,

amarezze, delusioni, promozioni, retrocessioni, radiazioni e rinascite, come l’ultima in ordine di tempo, nel 2019 con

ripartenza dalla serie D con Dario Mirri e Antonino Di Piazza al timone. L’immediata promozione in serie C, quella in B al terzo

tentativo grazie alla grande cavalcata play-off guidata in panchina da Silvio Baldini (oggi ct della nazionale Under 21),

quindi l’avvento del City Football Group, destinato a dare un futuro decisamente più rosa al club di Viale del Fante.

Diverse nell’ultima settimana le celebrazioni per il 125° anniversario, fino al pre-partita di Palermo-Pescara. “125 anni

senza vincere quasi niente” ha recitato l’attore palermitano Vincenzo Ferrera nel suo monologo ripercorrendo i momenti salienti

e in effetti l’unico trofeo in bacheca è la Coppa Italia di serie C nella stagione 1992-93. I rosanero hanno raggiunto per tre

volte la finale della Coppa Italia maggiore, uscendone però sempre sconfitti.

Eppure il Palermo è appartenenza, passione, cuore. Ed è la canzone di Sergio Endrico “Io che amo solo te”, ad accompagnare ogni

ingresso in campo dei giocatori nelle partite casalinghe. L’emozionante celebrazione sul prato del Barbera è proseguita con

l’ingresso in campo delle leggende rosanero delle varie epoche, da quelli del “Palermo dei picciotti” come Vasari, Ferrara, Giacomo

tedesco, Berti, Ignoffo, i campioni dell’era Zamparini, come Toni, Pastore, Amauri, Brienza, Migliaccio, Zauli, Zaccardo,

Sorrentino, i protagonisti della promozione in serie C come Ricciardo, Martin, Floriano, Crivello, Santana (ha vestito la

maglia rosanero dalla A alla D) ed ex allenatori come Beppe Iachini e Gianni De Biasi. Poi Dj, danza acobatica e tanta musica

fino all’ingresso in campo delle due squadre salutato dalla coreografia della curva nord con i colori rosanero e la scritta

125. In campo la squadra ha indossato una maglia celebrativa, esclusivamente per il match con il Pescara.

– foto pc/Italpress –

(ITALPRESS).