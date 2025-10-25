Palermo, accolto il ricorso straordinario: via libera ai lavori del Country Club all’Addaura

PALERMO (ITALPRESS) – Svolta per lo stabilimento balneare del Country Club all’Addaura. Il presidente della Regione Siciliana, su parere vincolante e favorevole del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), ha accolto il ricorso straordinario proposto dall’associazione, annullando le prescrizioni imposte dal Comune di Palermo che rischiavano di pregiudicare le attività del Club.

La vicenda ruotava attorno alla richiesta di manutenzione ordinaria e periodica per i manufatti dello stabilimento, ricadente in una cruciale Zona Speciale di Conservazione (Direttiva Habitat). Nonostante l’ente gestore della riserva avesse dato parere favorevole, il Comune di Palermo aveva espresso un parere V.I.N.C.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) sì favorevole, ma condizionato a prescrizioni ritenute “illogiche” e in contrasto con le precedenti autorizzazioni e lo stesso parere dell’ente gestore.

Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, il Country Club aveva impugnato il provvedimento comunale con un ricorso straordinario. Il CGARS ha sposato in pieno le censure difensive, giudicando il ricorso “fondato” e rilevando l’illegittimità delle imposizioni comunali che non rispettavano il parere tecnico dell’ente gestore.

L’annullamento del provvedimento impugnato da parte del presidente della Regione dà il via libera definitivo ai lavori, garantendo al Country Club la possibilità di eseguire la manutenzione necessaria senza le limitazioni che ne avrebbero compromesso l’attività.

