Si insedia il nuovo Cda dell’Enpaf, Maurizio Pace eletto presidente

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti) si è ufficialmente insediato il 22 ottobre, segnando l’avvio di una fase di rinnovamento nella governance della Cassa dei Farmacisti. Nel corso della seduta sono stati eletti il Presidente, il Vicepresidente e i tre componenti del Comitato Esecutivo.Maurizio Pace è stato eletto Presidente, mentre Eugenio Leopardi ricoprirà il ruolo di Vicepresidente.I tre componenti del Comitato Esecutivo sono Luciano Diomedi, Vincenzo Danilo Lozupone e Paolo Savigni.“Ringrazio i colleghi del Consiglio per la fiducia accordatami. Il nostro impegno sarà quello di avviare una stagione di rinnovamento, caratterizzata da un attento ascolto delle esigenze dei farmacisti e da un processo di riforma che rafforzi il patto di fiducia tra le generazioni della categoria – ha dichiarato il Presidente Pace -. Vogliamo garantire equilibrio, stabilità economica e maggiore flessibilità nelle prestazioni previdenziali, continuando a tutelare con solidità e trasparenza la previdenza e il benessere dei nostri iscritti. Un ringraziamento speciale va al Presidente uscente Emilio Croce e al Consiglio precedente per la gestione prudente e rigorosa che consegna una Cassa solida e pronta alle sfide future”.Con questo nuovo assetto, l’Enpaf conferma la continuità della propria missione istituzionale, rafforzando l’attenzione verso le esigenze dei farmacisti e puntando su innovazione e sostenibilità della previdenza.

– Foto ufficio stampa Enpaf –

(ITALPRESS).