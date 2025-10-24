Marsala Futsal verso Roma, c’è l’History per la prima lunga trasferta

Domani, sabato 25 ottobre, il Marsala Futsal 2012 si appresta alla prima lunga trasferta contro l’History Roma 3Z al 𝐏𝐚𝐥𝐚 𝐓𝐨 𝐋𝐢𝐯𝐞 alle ore 16. Gli azzurri di Mister Rafa Torrejon sono pronti a scendere in campo per la terza giornata di Serie A2. A dirigere la gara saranno: Lorenzo Bertocchi (sez. di Firenze) Arbitro 1, Davide Delgadillo (sez. di Pontedera) Arbitro 2, Simone Taddei (sez. di Roma 2) crono.
Intanto è online l’official store del Marsala Futsal: https://teamline.it/it/1171-marsala-futsal
Un’altra novità in casa azzurra: il ritorno dell’ex capitano e bandiera Vito Pizzo che si unisce di nuovo al gruppo.