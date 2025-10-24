Demiurgo in “Aurelhe”, il nuovo singolo. Ascolta

Composto in Provenza dopo una visita all’ex ospedale psichiatrico di Saint-Paul-de-Mausole a Saint-Rémy-de-Provence, dove Van Gogh visse e dipinse per un anno, “Aurelhe”, il nuovo singolo di Demiurgo, richiama il provenzale aurèlha, per evocare sia il concetto di orecchio che di aura. Il brano incarna il tema della salvezza, il silenzioso atto di risalire dall’oscurità e la ricerca eterna di redenzione. È radicato nell’atmosfera dei lunghi corridoi dell’istituto psichiatrico, permeati da echi sospesi di memoria.

Ascolta su Bandcamp

“Aurelhe abita corridoi abbandonati dove un apparente silenzio nasconde echi di voci indelebili. Appare come un lenzuolo bianco, il cui candore lascia credere che anche le macchie più oscure possano essere lavate e dimenticate. La sua presenza fa vibrare l’acqua, cigolare il metallo e tremare le bottiglie nella vetrina. Piccoli segni, come respiri che attraversano una vita e svaniscono” dice l’autore. Il brano è stato composto e registrato in Provenza come pattern parafonico utilizzando l’UNO Synth Pro, poi arricchito in studio con pad e pluck del DSi Prophet 12 e una sezione ritmica sintetica. Aurelhe si inserisce inoltre nella tradizione di Demiurgo di pubblicare, in occasione di Halloween, opere “dark”, dal carattere oscuro e introspettivo. A breve uscirà anche il video realizzato con fotografie originali scattate dall’autore durante la visita a Saint-Paul-de-Mausole. Le immagini sono state elaborate con effetti glitch, noise, animati e alterazione del colore (no AI).