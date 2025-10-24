Catania, prende a calci e pugni la moglie malata: arrestato un 34enne / Video

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie, colpendola più volte con calci, pugni e schiaffi, accanendosi su di lei quando era riversa a terra inerme. L’intervento è scaturito dalla segnalazione effettuata dalla stessa vittima alla Sala Operativa della Questura di Catania, interrotta dall’uomo ancora presente sul posto dopo l’aggressione.

I poliziotti si sono subito allarmati per via della situazione poco chiara, resa ancora più confusa dalle urla e dal pianto della donna. In pochi istanti, una volante è giunta davanti all’ingresso dello stabile, mentre un operatore della sala operativa tentava di dialogare con la vittima che non riusciva a parlare, emettendo gemiti. I poliziotti, una volta davanti l’ingresso, hanno notato una lampada accesa all’interno e, pertanto, hanno bussato ripetutamente alla porta fino a quando la donna, una catanese di 31 anni, con il volto tumefatto e una copiosa perdita di sangue alla testa, è riuscita a strisciare fino all’uscio. Dopo aver aperto, la donna si è accasciata nuovamente a terra, sorretta dai poliziotti che hanno chiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118 prestandole le prime cure. Per la giovane, da poco operata e affetta da una cronica patologia, si è reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove, dopo molteplici accertamenti e le cure necessarie, le sono stati prescritti 45 giorni di riposo assoluto e la prognosi non è stata ancora sciolta per l’evoluzione del quadro clinico compromesso. I medici hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico.

Dopo la prima fase, in cui la donna era reticente e aveva riferito agli operatori di essere caduta, una donna poliziotto è riuscita a farle raccontare quanto accaduto, accogliendola e assicurandole protezione. Conquistata la sua fiducia, la poliziotta è riuscita a farsi raccontare che sarebbe stata strattonata per i capelli, sbattuta a terra e picchiata dal compagno, senza alcun motivo. Non appena hanno fatto accesso nell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno notato tracce di sangue sparse dappertutto, scorgendo un danno alla parete dove si trovava installato l’hard disk con le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del locale che si presentava in assoluto disordine. Nonostante il tentativo di strappare dal muro l’hard disk, i poliziotti sono riusciti ad acquisire tutte le immagini, riuscendo ad effettuare una prima ricostruzione delle diverse fasi dell’aggressione.

Dall’analisi delle immagini, i poliziotti hanno notato come il marito della vittima, dopo un breve litigio verbale, l’ha strattonata e tirata per i capelli, per poi picchiarla brutalmente. Nonostante fosse a conoscenza dei problemi di salute della moglie, l’uomo l’ha colpita con calci, pugni e schiaffi, scaraventandola a terra. Come si evince dalle videoriprese, l’uomo, poi, ha continuato a picchiarla, colpendola proprio dove i medici l’avevano di recente operata, ancorché la donna fosse inerme a terra. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.

