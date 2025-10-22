Marsala: ancora lavori in Piazza Mameli e nuove modifiche alla circolazione

La Piazza Mameli a Marsala, continua i lavori di riqualificazione che non si sono mai fermati. C’è l’esigenza di completare gli interventi che interessano parte di via Sscipione L’Africano. In particolare, il tratto terminale di quest’ultima – limitrofo alla suddetta Piazza – sarà oggetto di scarificazione e nuova pavimentazione, comportandone la momentanea chiusura al transito veicolare. Come riportato nell’Ordinanza della Polizia Municipale, da lunedì prossimo – 27 ottobre – queste le modifiche alla circolazione per chi si immette su via S. L’Africano dal Lungomare:

– obbligo di svolta a sinistra (compresi i veicoli superiori a 3,5 tonnellate) su via Delle Sirene e poi, ancora a sinistra, su via Santa Lucia per chi intende proseguire su via Sibilla, tenuto conto che in via Delle Sirene si inverte il senso di marcia nel tratto compreso tra via S. L’Africano e via Santa Lucia;

– obbligo di svolta a destra su via Quarto per chi intende proseguire su via Dei Mille.

Nelle aree di cantiere delle vie S. L’Africano e Sibilla (provenendo dal Lungomare), nonché di via Dei Mille (solo per chi vi si immette da via Buscemi), potranno accedere residenti e titolari di passi carrabili, nonché gli operatori commerciali per il solo carico/scarico merci. L’ordinanza della Polizia Municipale resterà in vigore da lunedì 27 ottobre e fino al termine dei lavori, previsti per il prossimo 10 novembre. L’Impresa incaricata ha l’obbligo di provvedere alla collocazione della relativa segnaletica stradale.