Marsala, cittadini indignati ci scrivono sui disservizi in zona via Mazara



Da marzo 2025 sollecitiamo l’ufficio Tecnico del Comune per poter riparare una grata per il deflusso dell’acqua piovana che si è sollevata tutta dalla base.

La stessa ha lasciato una apertura pericolosa che attraversa la stradella comunale di via Mazara al numero 170 all’altezza dell’interno n. 4 e n.5.

Ad oggi non abbiamo ricevuto risposta per la riparazione, anzi ci hanno risposto che il comune non ha soldio IL COMUNE NON HA SOLDI PER PAGARE L’IMPRESA.

Una risposta vergognosa.

Precisiamo, che si sono verificati due incidenti e che questa apertura è pericolosissima per il transito sia di giorno che di notte”.