Como-Sassuolo 3-0, lariani a ottavi di Coppa Italia con Fiorentina

COMO (ITALPRESS) – Vince e convince il Como, che batte con un comodo 3-0 il Sassuolo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e avanza agli ottavi. Una partita controllata dall’inizio alla fine dagli uomini di Fabregas, che impiegano meno di un minuto e mezzo per passare in vantaggio: il tocco illuminante di Douvikas, infatti, permette a Rodriguez di calciare tutto solo un calcio di rigore in movimento battendo Turati. La pressione asfissiante del Como mette in grande difficoltà il Sassuolo, che fatica a uscire ed è impreciso nelle uscite dal basso. Dopo un tentativo di Posch ben respinto da Turati, il raddoppio arriva al 25′, quando Douvikas stacca alla perfezione (e indisturbato) sul cross di Baturina su un calcio di punizione dalla trequarti. A completare lo splendido primo tempo dei lariani è ancora Rodriguez, che, dopo un bel controllo in corsa, batte Turati in uscita su assist di Caqueret sull’ennesima palla persa dai neroverdi. Nonostante i tre gol, è Fabregas a presentarsi al secondo tempo con un triplo cambio, inserendo i vari Vojvoda, Morata e Kuhn. I ritmi, per forza di cose, si abbassano, però è sempre il Como a controllare il ritmo della partita con un possesso palla quasi senza soluzione di continuità. Al Sassuolo non rimangono che le briciole, come l’unico tiro che arriva solo al 68′: buona l’iniziativa di Volpato, che serve Boloca il cui piazzato di prima viene ben respinto da Butez, attento nell’unica occasione in cui è stato preso in casa. Il Como diverte e si diverte, anche senza l’ingresso di Paz, che più volte sembra in procinto di entrare ma alla fine rimane in panchina per tutti i novanta minuti. I minuti scorrono senza ulteriori emozioni, se non per un tocco di Moro un pò masticato sul cross basso troppo arretrato da parte di Thorstvedt e per un tiro di Kuhn dall’interno dell’area ma impreciso. Il risultato non cambia più: nel prossimo turno, negli ottavi di finale in programma a dicembre, il Como affronterà la Fiorentina.

– Foto Image –

(ITALPRESS).