Da Marsala l’annuncio: Ryanair torna e lo scalo di Birgi cambierà volto. VIDEO

Nella suggestiva cornice delle Cantine Florio si è tenuta stamani una conferenza stampa che segna un momento storico per lo scalo aeroportuale di Trapani-Birgi. In prima fila, accanto al presidente di Airgest Salvatore Ombra, erano presenti Eddie Wilson, CEO di Ryanair, e Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy della compagnia irlandese. Dopo settimane di attesa, la notizia è diventata ufficiale: Ryanair torna a stabilire una base al “Vincenzo Florio”, riaprendo un capitolo importante nella storia dello scalo. Dal 2008 a oggi, quella tra Ryanair e Trapani è stata una relazione fatta di partenze e ritorni, influenzata anche dagli accordi di co-marketing. Oggi, grazie anche all’abolizione dell’addizionale comunale per i cosiddetti ‘scali minori’ ovvero con meno di 5 milioni di passeggeri – come sottolineato da Ombra alla presenza dell’assessore Aricò – si apre una nuova fase, perchè ci sarà l’impegno a investire 13 milioni di euro in 8 cantieri per potenziare l’aeroporto. Presenti al completo il CdA di Airgest, esponenti di Sicindustria, Unioncamere e Fratelli d’Italia. Assente il sindaco di Marsala Massimo Grillo così come la sua Giunta, a cui Ombra ha rivolto velate stoccate: “L’aeroporto non è fastidio, l’aeroporto è crescita per il territorio. Il mio obiettivo e non fare andare vie le persone da questo territorio e di contro portare turismo qui. I politici devono pensare a come far vivere meglio la propria città, i propri cittadini, anzichè alla campagna elettorale già dal giorno successivo alla propria elezione. Ci vuole lungimiranza politica”.

