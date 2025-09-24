Colpo al clan mafioso Scalisi, 14 misure cautelari

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato di Adrano, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti e del Commissariato di Caltagirone, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il clan mafioso Scalisi, operante nel territorio di Adrano.

I provvedimenti si aggiungono ai fermi disposti dalla Procura ed eseguiti dalla Polizia di Stato nei giorni precedenti a carico di 10 indagati, appartenenti alla stessa compagine criminale, nei cui confronti il gip, al termine dell’udienza di convalida, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini, quindi, hanno riguardato oltre trenta persone.

– foto: screenshot da video ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).