Meloni “Riconoscimento Palestina con rilascio ostaggi e senza Hamas”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolva il problema e non produca risultati tangibili e concreti per i palestinesi. Si dice che il riconoscimento della Palestina possa essere un efficace strumento di pressione politica” ma “penso che la principale pressione politica vada esercitata su Hamas”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York dopo l’apertura dell’Assemblea generale dell’Onu, annunciando che “la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina. Spero e penso che possa trovare anche il consenso dell’opposizione. Non trova sicuramente il consenso di Hamas e degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buonsenso”, conclude.(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –