Trasportavano in taxi 6kg di cocaina, due arresti a Siracusa

SIRACUSA (ITALPRESS) – Trasportavano a bordo di un taxi quasi 6 chili di cocaina. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato di Siracusa che hanno arrestato due persone. I poliziotti hanno notato un taxi che, transitando proprio nei pressi dell’ingresso della Questura in viale Scala Greca, aveva a bordo due quarantenni siracusani, noti agli investigatori.

La circostanza che in piena notte il taxi trasportasse i due, ed in particolare uno di loro noto per i suoi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, ha attirato l’attenzione degli investigatori che hanno deciso di fermare la vettura e sottoporla ad un attento controllo. Ed è stato così che all’interno di uno zaino, custodito all’interno del portabagagli, sono stati trovati cinque panetti di cocaina, per un peso di 5 chilogrammi e 700 grammi.

La droga una volta immessa sul mercato, secondo una stima degli investigatori, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 600 mila euro. I due sono stati arrestati per traffico di sostanze stupefacenti e accompagnati presso la casa circondariale di Cavadonna, a Siracusa.

