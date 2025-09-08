Due nuovi presbiteri nella Chiesa di Trapani, ordinazione in Cattedrale￼

Sabato 13 settembre, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, saranno ordinati due nuovi presbiteri per la chiesa di Trapani. Si tratta dei diaconi Christian Collica, di 27 anni di Trapani e Luca Milazzo, 29 anni di Alcamo. Il rito di ordinazione si terrà durante la celebrazione eucaristica che si terrà alle ore 18.30 presso la Cattedrale “San Lorenzo”. Christian Collica, dopo gli studi al Liceo Scientifico ha frequentato la Facoltà teologica di Sicilia dove ha conseguito il Bacciellerato in teologia mentre sta perfezionando la licenza in ecclesiologia: Originario della parrocchia Nostra Signora di Fatima in Trapani, ha svolto il servizio pastorale da diacono presso la parrocchia di San Paolo Apostolo in Erice. Nel mese di giugno scorso il vescovo lo ha nominato collaboratore presso le parrocchie di San Giuseppe e Sant’Antonio di Padova in Castellammare del Golfo, membro della commissione liturgica diocesana e vicedirettore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile.

Luca Milazzo dopo la maturità scientifica si è licenziato in Teologia Biblica alla Facoltà teologica di Palermo e dopo l’ordinazione diaconale ha vissuto un’esperienza pastorale in Cattedrale. Nel mese di giugno scorso è stato nominato nell’Ufficio Catechistico come vicedirettore con una speciale cura dell’Apostolato biblico e segretario particolare del vescovo. Continuerà la sua collaborazione nella comunità Cattedrale con il nuovo parroco, il vicario generale don Alberto Genovese. In vista dell’ordinazione si terranno dei momenti di preghiera nelle comunità di origine dei due nuovi preti: il 9 settembre nella parrocchia Nostra Signora di Fatima alle 21 e l’11 settembre nella parrocchia Santi Paolo e Bartolomeo di Alcamo alle ore 20.30. Don Christian presiederà la sua prima Eucarestia domenica 14 settembre alle ore 11 nella parrocchia Nostra Signora di Fatima; don Luca nella parrocchia Santi Paolo e Bartolomeo sempre domenica 14 settembre alle ore 19.