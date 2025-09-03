Petrosino, avviate le procedure per i lavori relativi all’Asilo Nido “Franca Rame” in località San Giuliano

Un nuovo futuro per l’Asilo Nido ‘Franca Rame’ di Petrosino: finanziamento regionale e lavori al via.

Il Sindaco Anastasi e l’Assessore Pipitone, in una nota strampa comunicano che sono state avviate le procedure di affidamento dei lavori relativi al Progetto di Adeguamento e Rifunzionalizzazione dell’Asilo Nido “Franca Rame” in località S. Giuliano.

L’intervento è stato finanziato dalla Regione Siciliana. I lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.

A causa dei tempi tecnici legati alla realizzazione dei lavori, la ripartenza delle attività dell’Asilo Nido comunale subirà qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni iniziali.

“È un intervento importante – dichiarano il Sindaco e l’Assessore – che consentirà di restituire alla comunità un asilo moderno, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Siamo consapevoli del disagio che questo slittamento potrà comportare per le famiglie, ma la priorità resta quella di consegnare una struttura rinnovata e all’altezza delle esigenze dei nostri bambini di oggi e di domani.”