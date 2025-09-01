Partorisce e sostiene l’esame di sostegno: commissione si sposta in ospedale

Una giornata che Laura, 33 anni, non dimenticherà mai. Il giorno del parto è coinciso con una tappa fondamentale per il suo futuro: l’esame per accedere al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. E grazie alla straordinaria sensibilità e organizzazione dell’Università Kore di Enna, Laura ha potuto sostenere la prova… direttamente in ospedale. La giovane candidata, prossima al parto, aveva avvisato l’ateneo della sua impossibilità a raggiungere la sede d’esame. Il concorso era previsto proprio nel giorno in cui era atteso il lieto evento. L’Università Kore ha reagito prontamente, attivandosi nel giro di meno di 24 ore per trovare una soluzione straordinaria: portare la commissione d’esame direttamente all’Ospedale San Marco di Catania, dove Laura era ricoverata. L’iniziativa ha suscitato emozione e apprezzamento anche da parte del personale ospedaliero, che ha garantito la regolarità e la pubblicità della prova concorsuale. Subito dopo l’esame, Laura ha dato alla luce il suo bambino, rendendo ancora più memorabile una giornata già eccezionale. Una storia che parla di diritti, empatia e concretezza. Un esempio virtuoso di come le istituzioni possano davvero fare la differenza nella vita delle persone.