“Marettimo pulita è più bella”, il Comitato per diritti dell’isola lancia la campagna. VIDEO

“Marettimo pulita è più bella” è lo slogan lanciato dal Comitato per i Diritti dell’isola egadina per sensibilizzare, attraverso video messaggi di soli tre secondi, residenti, turisti e visitatori, alla salvaguardia e tutela dell’Isola Sacra. Sono già numerosissimi i contributi provenienti dall’Italia e dall’estero che sono stati raccolti, e in parte già pubblicati sui canali social dedicati a Marettimo, da parte del Comitato.

GUARDA IL VIDEO:

«Siamo felici della così grande partecipazione all’iniziativa dimostrata da tanti amici di Marettimo, attori, registi, musicisti, viaggiatori amanti del nostro mare e della nostra montagna, persone nate in quest’isola o che hanno un particolare legame con essa. Tra le tante testimonianze, quelle di volti noti del panorama culturale siciliano come Lello Analfino, che ha reso omaggio alla nostra iniziativa con un suo pensiero, e Jaka, che ci ha regalato un piccolo brano alla chitarra – dichiara Vito Vaccaro, segretario generale del Comitato per i Diritti dell’isola di Marettimo –. Siamo orgogliosi di poter condividere un valore importante come la bellezza, che si esprime anche attraverso la pulizia e il decoro di questa straordinaria isola delle Egadi – aggiunge Vaccaro –. L’iniziativa è solo una delle tante attività che come Comitato, insieme a tanti volontari, abbiamo promosso in questi mesi. Ci siamo adoperati organizzando giornate ecologiche finalizzate a sensibilizzare cittadini, turisti e Istituzioni, a mantenere pulita l’isola, perché “Marettimo pulita è più bella”, come recita il nostro slogan». Uno slogan che nasce però molti anni fa e che il Comitato sta facendo rivivere.

«L’idea è nata negli anni Settanta ed è stata portata avanti dal dottor Bruno Longo, il primo ad aprire una farmacia sulla nostra isola. Oggi noi vogliamo proseguire sulla sua stessa strada, dimostrando il nostro amore per quest’isola – conclude Vito Vaccaro –. Sollecitiamo, pertanto, anche attraverso questi video messaggi, che ci auguriamo possano inondare i nostri canali social, il Comune di Favignana-Isole Egadi e l’Area Marina Protetta a darci il loro sostegno, per rende la più lontana delle Egadi un’isola sempre più bella».