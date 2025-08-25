Fondi PNRR, il primato di Favignana. Forgione: “Abbiamo lasciato un’eredità concreta”

All’indomani della pubblicazione dei dati sui fondi intercettati dalle amministrazioni siciliane, l’ex sindaco delle Egadi Francesco Forgione rivendica il lavoro fatto per l’arcipelago dalla sua Giunta.

“Favignana – scrive Forgione – si conferma al vertice della provincia di Trapani per capacità di intercettare fondi PNRR. Con 17,44 milioni di euro ottenuti, pari a 3.862,68 euro per abitante, l’isola conquista il primato provinciale e si posiziona fra i Comuni italiani con la maggiore incidenza pro capite di risorse PNRR”.

Secondo i dati della piattaforma #PNRRinCOMUNE, gestita da IFEL – Fondazione ANCI e aggiornata al 13 dicembre 2024, gli investimenti PNRR in provincia di Trapani ammontano complessivamente a 188,87 milioni di euro, distribuiti su 25 Comuni.

Gran parte di questo risultato è stato raggiunto durante la guida amministrativa dell’ex sindaco Francesco Forgione, che sottolinea: «Abbiamo lavorato per lasciare alle Egadi un’eredità concreta, fatta di progetti e risorse che possano migliorare la qualità della vita, rafforzare i servizi e rendere più sostenibile il futuro delle isole. È una soddisfazione vedere Favignana al primo posto in provincia. Adesso la responsabilità passa ai nuovi amministratori, con l’auspicio che sappiano valorizzare questo patrimonio senza disperderlo».

Il primato delle Egadi conferma come anche i Comuni più piccoli, se supportati da una visione strategica e da una macchina amministrativa efficiente, possano competere e ottenere importanti risultati.