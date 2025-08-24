Tranchida replica ad Antonini: “Siamo il capoluogo siciliano che ha intercettato più fondi”

𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐩𝐚𝐧𝐢 comunica attraverso i propri canali che l’ente guidato 𝐝𝐚𝐥 s𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚, 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐜𝐚𝐩𝐨𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐬𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚, 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐢, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢, 𝐝𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐏𝐍𝐑𝐑, 𝐧𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞́ 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐩𝐚𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚.
𝑳‘𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒂𝒏𝒊 conta infatti 188,87 milioni di finanziamenti PNRR conquistati (di cui 48.250.000€ la sola città di Trapani) che serviranno per realizzare numerosi progetti di sviluppo e innovazione. Alle spalle di Trapani si piazzano Pantelleria e Marsala.
𝑰𝒍 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒂𝒏𝒊 si è distinto per aver conquistato ben 48,25 milioni di euro, con un euro pro capite di 879,08 (𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑙’𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑃𝐼𝐿) 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑖̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑐ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑜𝑔ℎ𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖. 𝐿’𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜 “𝑝𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑒”, 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑢𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒 ‘𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎’).
“ 𝑼𝒏 𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒆𝒄𝒄𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 – 𝒅𝒊𝒄𝒉𝒊𝒂𝒓𝒂 𝒊𝒍 s𝒊𝒏𝒅𝒂𝒄𝒐 𝑮𝒊𝒂𝒄𝒐𝒎𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒄𝒉𝒊𝒅𝒂 – 𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒊𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍𝒍𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒓𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒐𝒓𝒔𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝒔𝒖𝒐𝒊 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂𝒅𝒊𝒏𝒊, 𝒎𝒂 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂̀ 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐱 a𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑮𝒊𝒂𝒏𝒏𝒊 𝑴𝒂𝒖𝒓𝒐 𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒊 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢 𝐞 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢 – 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 -, 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐠𝐞𝐠𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐀𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟”.
“𝑮𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 – 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒆𝒈𝒖𝒆 – 𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒂𝒏𝒊 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒂𝒈𝒐𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒂 𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒂 𝒓𝒊𝒗𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒊𝒍 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂̀ 𝒆 𝒎𝒊𝒈𝒍𝒊𝒐𝒓𝒆𝒓𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒊 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂𝒅𝒊𝒏𝒊. 𝑰𝒍 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒂𝒏𝒊 𝒆̀ 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒇𝒐𝒏𝒅𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒆𝒕𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒂𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒊𝒈𝒆𝒏𝒛𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂̀ 𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒖𝒐𝒗𝒂𝒏𝒐 𝒍𝒐 𝒔𝒗𝒊𝒍𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐, 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒆 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂̀”.
“𝑺𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒐𝒓𝒈𝒐𝒈𝒍𝒊𝒐𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒐 – 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒍𝒖𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒄𝒉𝒊𝒅𝒂 – 𝒄𝒉𝒆 𝒆̀ 𝒊𝒍 𝒇𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒓𝒆 𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂̀. 𝑺𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒕𝒊 𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆 𝒆 𝒎𝒊𝒈𝒍𝒊𝒐𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒂𝒏𝒊 𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒊 𝒔𝒖𝒐𝒊 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂𝒅𝒊𝒏𝒊, 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐. 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐢 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐢 𝐞𝐝 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐯𝐮𝐨𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐝𝐢 ‘𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨’ …𝐦𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞”.