Lo spirito di Stella approda a Trapani. Culcasi: «Esempio potente e universale: il mare appartiene a tutti, senza distinzioni»￼

La Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani oggi ha accolto con entusiasmo il ritorno a Trapani, dopo 17 anni, del catamarano “Lo Spirito di Stella”, la prima imbarcazione al mondo totalmente accessibile a persone con disabilità.

L’approdo rappresenta una tappa di trasferimento dell’imbarcazione reduce dal tour internazionale Wheels on Waves (WOW – Ruote sulle Onde), che ha portando in oltre 80 porti del mondo un messaggio universale di inclusione e uguaglianza.

Il progetto, ideato e guidato da Andrea Stella, velista e fondatore della Onlus “Lo Spirito di Stella”, unisce la passione per il mare con la forza della testimonianza personale: dopo il grave incidente che lo ha reso paraplegico, Stella ha scelto di trasformare la sua esperienza in un’occasione di cambiamento, aprendo la navigazione a tutti.

Durante i suoi viaggi, “Lo Spirito di Stella” ospita persone con e senza disabilità, civili e militari, offrendo esperienze condivise di mare e di vita a bordo. L’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa, da Difesa Servizi e da Fincantieri, che credono nel valore sociale e culturale di questa sfida.

«Il ritorno a Trapani del catamarano Lo Spirito di Stella ci riempie di orgoglio – dichiara Piero Culcasi, presidente della LNI di Trapani –. Il progetto di Andrea Stella dimostra come il mare possa diventare uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere barriere e di unire persone con diverse abilità. Il messaggio che Lo Spirito di Stella porta con sé è potente e universale: il mare appartiene a tutti, senza distinzioni. La nostra sezione è onorata di poter condividere e sostenere questi valori come ha recentemente fatto ospitando alcune settimane fa la IV Prova del Campionato Zonale Siciliano Hansa 303, imbarcazioni dedicate ad atleti diversamente abili». La LNI di Trapani conferma il proprio impegno a promuovere attività che sposano sport, mare e inclusione sociale, rendendo la navigazione un diritto e un’esperienza aperta a chiunque.