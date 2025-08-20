Sofia Goggia passando da Marettimo: “selvaggia, spartana, ma bellissima e vera”

La straordinaria sciatrice alpina Sofia Goggia, campionessa olimpica, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, é passata da Marettimo. Con un post sui social scrive della straordinaria bellezza dell’isola:

Ad ovest della Sicilia c’è un’isola selvaggia, spartana ma bellissima e vera.Rocce dolomitiche entrano nell’acqua verde del mare. Quando le ho viste dalla barca sono rimasta ammutolita dalla bellezza. Ero sul gommone, si, ma la mia testa era altrove..Nonostante l’acqua salata sulla mia pelle e il sole che la scaldava, io in quel momento mi sono ritrovata su quella vecchia seggiovia a tre posti a Cortina che prendiamo all’alba d’inverno da cui, in doveroso silenzio, ammiriamo le Tofane quando i primi raggi le illuminano di arancione. Guardavo queste rocce dolomitiche incredula, pervasa dalla Bellezza; dentro di me mi sentivo tra Ra Bujela e Ra Pegna.. il gommone procedeva pian piano, un po’ come la seggiovia che ben conosco e su cui ero in quel momento. Ho voluto ammirare il tramonto alla ricerca di quella poesia che io vivo sempre a Cortina, di cui non mi stancherò mai. Mi sono voltata verso quelle montagne che si tingevano di arancione mentre il sole scompariva all’orizzonte, cullata dalle onde… seppur in maniera diversa io, quella poesia, l’ho vissuta anche lì, in mezzo al mare . Mi sono emozionata, mi è battuto forte il cuore.Grazie Marettimo. ♥️