Ruba uno scafo e si arena in una spiaggia a Marettimo. Poi finisce in ospedale

Nella notte di ieri 19 agosto, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani riceveva

una segnalazione relativa ad un natante da diporto che ad elevata velocità si arenava nella spiaggia di “Praia dei Nacchi” presso l’Isola di Marettimo.



I militari della Guardia Costiera di Marettimo intervenuti sul posto unitamente al personale della locale stazione dei Carabinieri appuravano che probabilmente il mezzo nautico era stato da poco rubato e che il conduttore deliberatamente si arenava sulla spiaggia dove nelle vicinanze, tra l’altro, si stava svolgendo una festa organizzata alla presenza di circa 30 persone.

Il conduttore del mezzo nautico è stato, successivamente, trasportato con elicottero presso l’ospedale di Trapani per accertamenti come disposto dal presidio sanitario – Guardia Medica – di Marettimo.

Sono al vaglio da parte degli inquirenti le motivazioni dello sconsiderato comportamento da parte del conduttore del mezzo nautico per capire meglio le circostanze che hanno provocato il sinistro marttimo e per cui è stata avviata un’inchiesta amministrativa da parte del personale della Capitaneria di porto di Trapani