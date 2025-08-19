Mazara, il Pd attacca l’amministrazione comunale sulle risorse idriche

“È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e smascherare le contraddizioni sempre

più evidente di questa amministrazione comunale”. E’ quanto afferma in una nota il circolo del Pd di Mazara del Vallo.

“In un recente post su Facebook, l’assessore Casale ha denunciato – non senza ragioni – la

gestone disastrosa delle risorse idriche da parte della Regione Siciliana, puntando il dito

contro lo spreco dell’acqua della diga Trinità e i costi esorbitanti della dissalazione marina,

che potrebbero ricadere sulle famiglie con tariffe insostenibili.



Ma c’è un problema: l’assessore Casale dimentica – o forse finge di dimenticare – che

amministra questa città con Fratelli d’Italia, partito che è l’azionista di maggioranza del

governo regionale che tanto critica. Una contraddizione politica che merita di essere

sottolineata, perché l’incoerenza non è più tollerabile.



E non è l’unica. Quando si parla di perdite idriche e disservizi, è bene chiarire che la gestione

del servizio idrico è competenza esclusiva del Comune, non della Regione. E i disagi

quotidiani nei quartieri, la mancanza d’acqua e la rete colabrodo sono responsabilità diretta

dell’amministrazione comunale, il cui assessore competente si occupa di servizio idrico da

oltre vent’anni. Chi ha governato così a lungo non può continuare a scaricare colpe sugli altri.

Nel frattempo, ingenti risorse delle compensazioni ambientali – fondi vincolati alla tutela del

territorio – sono stati destinati all’asfaltatura delle strade e all’illuminazione. Interventi utili,

certo, ma perché non utilizzare la stessa “creatività” contabile per investire sulla rete idrica,

che rappresenta un’emergenza ambientale a tutti gli effetti? Forse perché asfalto e luci sono

più visibili, più redditizi sul piano del consenso elettorale?”