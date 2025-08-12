Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia incontra le compagnie di Trapani e Castelvetrano

Nella giornata del 12 agosto, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato la Compagnia di Castelvetrano. Accompagnato dal Comandante della Compagnia – Cap. Giovanni Mantovani – il Generale ha incontrato una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni e della Centrale Operativa. All’incontro erano inoltre presenti anche i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale (APCSM) e dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC).

Quello di Castelvetrano è il primo Comando Compagnia dell’Arma di Trapani visitato dal Generale che, nell’incontrare i militari, ha voluto ringraziarli per l’impegno profuso – sempre in prima linea – sia nel contrasto alla criminalità organizzata, storicamente particolarmente pervasiva nel tessuto economico e sociale castelvetranese, che alla criminalità diffusa. In particolare il Generale si è soffermato sugli ottimi risultati dei Carabinieri di Castelvetrano sia per la qualità dei servizi preventivi di pattuglia e perlustrazione espressi sul territorio che per i risultati operativi che sono stati recentemente conseguiti, a testimonianza della capacità di prontezza e di risposta del reparto alle esigenze della cittadinanza. Nel corso della visita ai reparti dell’Arma in provincia di Trapani, il Generale ha voluto personalmente incontrare anche i due militari della Sezione Radiomobile di Trapani che, nei giorni scorsi, durante il servizio di pattuglia nel centro cittadino, hanno tratto in arresto il 26enne di Palazzo Adriano che era fuggito dopo aver ucciso a coltellate un bracciante agricolo in una frazione di Prizzi.

Tutto si svolgeva in pochi istanti. I militari, nel transitare nel centro di Trapani riuscivano ad individuare il 26enne – attivamente ricercato in tutta la Sicilia – riconoscendo l’autovettura con la quale era fuggito dopo l’efferato omicidio. A quel punto cominciava un inseguimento nelle strade del centro che terminava in via XXX Gennaio, dove l’uomo veniva bloccato mentre cercava inutilmente di scendere dall’auto per proseguire la fuga a piedi. Il Generale Del Monaco, nell’incontrare personalmente i militari, si è complimentato con loro per la professionalità, competenza e prontezza operativa che hanno messo in evidenza, assicurando alla giustizia il pericoloso ricercato. Nel complimentarsi con i militari, il Generale Del Monaco ha voluto ringraziare, idealmente, tutti i militari che quotidianamente operano al servizio della collettività.