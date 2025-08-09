Omicidio nel palermitano, giovane fuggito nel trapanese è stato catturato

È stato arrestato Giacomo Vitale Pecoraro, il 26enne accusato dell’omicidio del bracciante Francesco Dino, 57 anni, ucciso con diverse coltellate giovedì scorso a Prizzi. Il presunto assassino è stato bloccato dai militari del comando provinciale di Trapani, territorio nel quale è stato catturato. Era stata la sorella della vittima a soccorrere il fratello e raccontare quanto era accaduto. L’aggressore avrebbe colpito la vittima alle spalle e all’addome e, benchè l’operaio fosse stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, non c’è stato nulla da fare: è morto durante il viaggio a causa delle ferite.