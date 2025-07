Si sono incontrati gli ex studenti della 5ªB dell’Istituto Tecnico Industriale di Marsala

Ventidue anni dopo il diploma, la 5ªB dell’Istituto Tecnico Industriale di Marsala si è ritrovata per una serata che ha avuto il sapore della nostalgia e dell’amicizia autentica. Non più ragazzi, ma uomini fatti e finiti, con carriere, famiglie e vite diverse, si sono ritrovati come se il tempo non fosse mai passato.

Attorno al tavolo, i sorrisi e le battute hanno riportato indietro le lancette dell’orologio a quegli anni vissuti tra le aule di Via degli Atleti, Via Gambini e Via San Giovanni Bosco. Una serata che ha riportato alla luce aneddoti, marachelle e le immancabili storie delle gite scolastiche, quelle esperienze che cementano i rapporti e che, a distanza di decenni, rimangono incise nella memoria.

“Gli anni passano, ma gli affetti restano” – è stato il pensiero condiviso da tutti. Cinque anni vissuti insieme, tra studio, risate e sogni di ragazzi che oggi sono diventati uomini, ma che in questa occasione sono tornati per qualche ora gli stessi studenti di allora.

Presenti all’incontro, da sinistra: Prof. Marino, Santo S., Vincenzo T., Antonino I., Leonardo D., Simone T., Vincenzo M., Andrea M., Prof. Maggio, Alessio B., Stefano T., Prof. Tassone.