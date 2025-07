Schifani “La riforma sui Consorzi di bonifica si farà dopo l’estate”

PALERMO (ITALPRESS) – Il governo regionale non arretra sulla riforma dei Consorzi di bonifica. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana, che sottolinea come, dopo lo stop arrivato ieri all’Ars con un voto segreto, Palazzo d’Orléans ha subito rassicurato sindacati e associazioni del mondo agricolo: il provvedimento sarà ripresentato alla ripresa dei lavori, subito dopo la pausa estiva.

A chiarire la linea è lo stesso presidente Renato Schifani: “La riforma è un punto qualificante del mio programma. È un intervento strategico, non più rinviabile, pensato per rafforzare un comparto chiave dell’agricoltura siciliana e garantire una gestione più efficiente del territorio. Non ci fermeremo”.

Nel frattempo, prosegue la nota, il governo ha già inserito misure concrete nel disegno di legge di variazione di bilancio all’esame dell’Assemblea: previsto uno stanziamento di 1,8 milioni di euro per aumentare per il 2025 le giornate lavorative di 573 addetti dei Consorzi. Un impegno che ricalca quanto previsto nel testo della riforma bocciata.

“Andremo avanti – conclude Schifani – nel percorso di modernizzazione e nella tutela dei diritti dei lavoratori, mantenendo un confronto costante con le parti sociali”.

(ITALPRESS)