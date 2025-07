A Venezia 5 italiani in gara. Da Julia Roberts a George Clooney le star

VENEZIA (ITALPRESS) – Sono cinque le pellicole italiane in concorso all’, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Oltre a La Grazia di, in apertura del festival, in gara anche Elisa di, Duse di, Un film fatto per bene die Sotto le nuvole di

Tra le star più attese alla Mostra del Cinema di Venezia c’è Julia Roberts che sarà al Lido per la prima volta. Ci saranno anche George Clooney, Jude Law, Adam Driver, Cate Blanchett e Charlotte Rampling. Torna Emma Stone diretta da Yorgos Lanthimos in Bugonia.

