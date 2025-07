Marettimo Italian Fest, l’82° Centro SAR di Birgi ha ricevuto il premio “Stella Maris”

E’ stato conferito il premio “Stella Maris” all’82° Centro SAR (Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare, di stanza sulla base aerea di Trapani. La premiazione è avvenuta nell’ambito del Marettimo Italian Film Fest, organizzato dalla Solemar Eventi e giunto alla 6^ edizione.

L’evento si è svolto dal 15 al 19 Luglio e, nella serata finale, sono stati consegnati i premi “Stella Maris”, negli anni assegnati a personaggi di spicco del Cinema Italiano come Giancarlo Giannini e Michele Placido.

A partire dall’edizione 2024, si è voluto estendere il riconoscimento ad Enti e Istituzioni che svolgono sul territorio particolari azioni a salvaguardia degli abitanti e della meravigliosa natura che ne è parte integrante.

L’organizzazione ha premiato l’82° Centro SAR fra gli Enti e le Istituzioni più impegnati che operano sul territorio, valutando le innumerevoli missioni di soccorso svolte negli anni a tutela delle vite umane in pericolo, a cui si affiancano quelle di antincendio boschivo per la tutela del patrimonio naturale.

Nella motivazione si legge: “L’organizzazione desidera riconoscere l’opera incessante di questi angeli del cielo che quotidianamente, 24 ore su 24, supportano i residenti e i turisti che visitano questo territorio incontaminato, con missioni di soccorso aereo che consentono il salvataggio di vite umane e la salvaguardia del territorio in missioni di antincendio boschivo, con senso di abnegazione e professionalità.”

Il premio è stato consegnato nelle mani del Comandante dell’82° Centro SAR, Maggiore pilota Nicolò Nicolosi, che lo custodirà come riconoscimento per tutto il Reparto.

L’82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo SAR sito su Cervia (Ravenna), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma).