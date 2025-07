International Predator Championship, il trapanese Davide Belluardo in finale va in pari

Si è svolta a Roma la manifestazione “InternationalPredator Championship” di Kick Boxing e Boxe organizzata dalla XFC International Federation (Xtreme Fighter Champion). Questa è stata l’ultima gara della stagione 2024/2025, valevole per la qualificazione ai prossimi World Championship che si svolgeranno nel mese di novembre, sempre a Roma. Presenti numerosi atleti provenienti da svariate regioni d’Italia e da quattro nazioni europee. La manifestazione avrebbe permesso la selezione definitiva della Nazionale Italiana XFC, che rappresenterà i nostri colori ai prossimi Campionati Mondiali di novembre. L’asd Team Sicilia di Trapani diretta dal Maestro Cesare Belluardo, cintura nera 8°dan, ha partecipato con l’atleta Davide Belluardo, figlio del tecnico trapanese, che ha disputato un incontro nella specialità K-1 Élite con il risultato finale di primo pari merito.

Nei tre round del match, infatti, sia Davide che il suo avversario hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo marziale, scambiandosi intense combinazioni di pugni, calci e colpi di ginocchio per tutta la durata dell’incontro, al termine del quale i giudici hanno deciso all’unanimità di dare verdetto pari. Davide ha così concluso in bellezza una stagione sportiva iniziata con la conquista di ben quattro cinturoni di Campione Mondiale in altrettante specialità della kick boxing ed ancora di tre cinturoni ai recenti Campionati Italiani di maggio.