Fitch conferma rating Sicilia, Schifani “Maggiori entrate e più credibilità finanziaria”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Agenzia Fitch ha confermato come ‘stabile’ il rating della Sicilia assegnando il punteggio di ‘BBB’ nella valutazione a lungo termine”. Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprimendo soddisfazione per il risultato che “riconosce l’impegno e il lavoro svolto fin dall’insediamento di questo governo nella costante riduzione del debito e nel tenere in ordine i bilanci”. “Nel suo report periodico – aggiunge Schifani – l’agenzia Fitch ha rilevato inoltre un generale quadro positivo dei parametri di crescita, un outlook stabile e un miglioramento della credibilità finanziaria rivedendo da ‘BB’ a ‘BB+’ lo ‘Standard credit profile’, giudizio che tiene in considerazione la minore propensione della Regione all’indebitamento nel corso degli ultimi anni e una riduzione del debito più rapida rispetto al passato”.

Nei mesi scorsi anche altre agenzie internazionali avevano “premiato” la Regione. In particolare, per Moody’s era migliorato l’outlook (da stabile a positivo), in linea con quello assegnato al governo italiano, mentre Standard&Poor’s aveva innalzato il rating (da BBB a BBB+), con due balzi in avanti in meno di un anno.

“Siamo confortati – conclude Schifani – anche dal giudizio di Fitch. Si tratta di una valutazione che conferma i progressi già riconosciuti dalle altre agenzie. La Sicilia viene presentata come una realtà in evoluzione, con prospettive di stabilità. L’Isola sta procedendo lungo un percorso di consolidamento dei conti. Sta acquisendo una crescente credibilità finanziaria, in grado di attrarre investimenti e generare crescita. Un segnale positivo confermato anche dalle maggiori entrate tributarie”.

