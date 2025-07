Vertice di maggioranza, Tajani “Perfetta sintonia”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto aun vertice del centrodestra. Hanno preso parte alla riunione il presidente del, i vicepremierAl vertice del centrodestra “non si è parlato di regionali, abbiamo fatto un punto della situazione, è stato uno dei tanti incontri che abbiamo fatto per coordinare l’attività di governo. C’è perfetta sintonia, andremo avanti fino alla fine della legislatura: siamo tre partiti diversi, ma l’obiettivo è comune”, ha detto Tajani a margine della presentazione del Rapporto ICE 2024-2025 e dell’Annuario Istat-ICE a Roma.

“Ora bisogna fare le riforme, la prima che c’è in Parlamento è la riforma della giustizia, che per noi è fondamentale. Poi continueremo a lavorare anche per affrontare la questione dell’economia, la manovra e ci auguriamo di poter anche ottenere un risultato positivo sui dazi”. E’ stata “una riunione molto, molto positiva”, ha concluso. “E’ andata benissimo”, ha commentato Salvini.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).