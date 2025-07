Nozze siciliane per la figlia di Sting, Fuschia Katherine Sumner sposa Maximilian Wright a Noto

NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – L’attrice Fuschia Katherine Sumner, figlia di Sting, si è sposata a Noto, nel Siracusano, con Maximillian Wright. Su Instagram, il sindaco di Noto Corrado Figura ha postato una foto che lo ritrae con Sting, mentre consegna un dono al cantautore e musicista britannico.

“Oggi la nostra splendida città è ancora una volta protagonista di un evento internazionale – scrive Figura su Instagram -. È stato un grande onore accogliere Sting, icona della musica mondiale, in occasione del matrimonio della figlia Fuschia Katherine Sumner con il compagno Maximillian Wright, proprio qui, nel cuore del barocco siciliano. Fuschia, attrice e regista di grande talento, e Maximillian, direttore creativo, hanno scelto Noto come luogo speciale per dirsi “sì”, circondati dalla bellezza unica della nostra città e dall’abbraccio della nostra comunità. I due, già genitori di un bambino, hanno vissuto una giornata memorabile che porteranno nel cuore. In segno di benvenuto – prosegue -, ho voluto donare personalmente a Sting un libro dedicato alla nostra città: un piccolo gesto per ringraziarlo di aver condiviso con noi un momento così importante della sua famiglia. Grazie a Fuschia, Maximillian e Sting per aver scelto Noto. La nostra città è fiera di essere parte di questa meravigliosa storia d’amore”.

