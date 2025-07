Unipa, al via la 15esima edizione del Festival Internazionale Palermo Classica

PALERMO (ITALPRESS) – Con oltre 40 concerti e più di 60 artisti provenienti da tutto il mondo, l’Università degli Studi di Palermo ha presentato la 15ª edizione del Festival Internazionale Palermo Classica. Un festival che punta a consolidare il suo ruolo nella promozione della grande musica e nella valorizzazione del patrimonio artistico della città.

La rassegna è stata annunciata ieri, venerdì 11 luglio, nella suggestiva cornice del Viridarium trecentesco del Complesso Monumentale dello Steri, alla presenza del rettore Massimo Midiri, del direttore artistico di Palermo Classica Girolamo Salerno e del direttore artistico della Fondazione The Brass Group Luca Luzzu.

“Questo Festival – ha dichiarato il rettore Massimo Midiri – è un atto di fiducia verso la cultura e verso il futuro. Attraverso la musica, l’Università si apre alla città e si fa promotrice di bellezza, conoscenza e crescita condivisa. Ma è anche, e soprattutto, un esempio concreto di Terza Missione: il nostro Ateneo non è solo luogo di didattica e ricerca ma, anche un presidio attivo sul territorio capace di generare impatto sociale e culturale. Con iniziative come questa, costruiamo un dialogo autentico con la comunità valorizzando il patrimonio immateriale del sapere e contribuendo allo sviluppo umano, civile ed economico della collettività”.

Grazie a una convenzione dedicata, l’Università degli Studi di Palermo – in qualità di partner istituzionale e culturale – contribuisce a rendere il Festival accessibile e inclusivo per tutta la comunità accademica. Un numero definito di biglietti gratuiti è riservato ai componenti della comunità UniPa, che potranno richiederli tramite la segreteria di Palermo Classica. In alternativa, saranno disponibili biglietti scontati del 50%. Accanto alla storica sede dello Steri, il Festival si apre per la prima volta all’ Orto Botanico di Palermo, in occasione del 230° anniversario dalla fondazione di questo straordinario giardino scientifico e monumentale intrecciando arte, natura e scienza in un percorso musicale immersivo.

Dal 25 luglio al 20 settembre, con un’anteprima il 18 luglio, la 15ª edizione offre un programma pensato per emozionare, articolato in: 7 concerti sinfonici con orchestra; 21 concerti da camera (di cui 8 all’Orto Botanico e 4 accompagnati da visita inclusa); 13 concerti al Cortile dello Steri; 2 concerti di giovani emergenti all’Orto Botanico; 8 “Incontri d’Arte”, momenti di dialogo con gli artisti del Festival.

Accanto a questo nucleo classico, si affianca, per il quarto anno consecutivo, una programmazione jazz con 12 concerti, curata dalla Fondazione The Brass Group sotto la direzione artistica di Luca Luzzu, con uno sguardo rivolto anche alle nuove sonorità contemporanee. Il concerto di anteprima, il 18 luglio all’Orto Botanico, sarà dedicato a “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, in una serata speciale che anticipa l’apertura ufficiale del Festival. L’evento inaugurale del 25 luglio, presso lo spazio denominato Steri Concert Hall, vedrà protagonista il Concerto in Fa di Gershwin, con il giovane talento Clayton Stephenson accompagnato dalla Palermo Classica Symphony Orchestra diretta da Roberto Beltran-Zavala. Il 27 luglio, il Duo Jatekok aprirà la scena dell’Orto Botanico con un recital a quattro mani su musiche di Ravel, Saint-Saëns e Moussorgski, mentre Stephenson tornerà il 29 luglio con un recital solistico che include una versione personale della “Rhapsody in Blue”.

Tra gli appuntamenti di spicco: 1° agosto: programma sinfonico con Serene, raffinata interprete del Concerto per la mano sinistra di Ravel, insieme a Gershwin e Rachmaninov; 5 e 6 agosto: recital di Julie Yuqing Ye, Jaewon Wee e Serene; 13 agosto: Rexa Han e Selina Ott in Gershwin e Shostakovich; 26 agosto: duetto Moné Hattori / Daniel Khariton; 30 agosto: Concerto per violino di Tchaikovsky e la Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvorák; 6 settembre: Concerto n. 3 di Rachmaninov con Wei Lou, diretta da Francisco Maestre; 9, 11, 16, 18 settembre: recital di Maria Solozobova, Alexander Yakovlev, Azumi Nishizawa, Sergey Belyavsky, Yeon Min Park. E ancora un serie di concerti Jazz che vedono tra i protagonisti artisti come Walter Ricci, Richard Galliano e Fabrizio Bosso. Grande attenzione anche alla musica contemporanea e alla promozione dei giovani talenti, con brani di Gianluca Di Giandomenico e Simone Piraino e la Prometheus Concert Series, interamente dedicata alla nuova generazione di concertisti. Due eventi chiave chiuderanno la stagione: 13 e 14 settembre: due repliche de Le Nozze di Figaro di Mozart, in forma semi-scenica, con costumi e ambientazioni ispirate alla tradizione siciliana, dirette dal M° Felix Krieger e con la partecipazione del coro dell’Università UniSonus Palermo; 19 e 20 settembre: Movie Magic in Concert, imponente produzione orchestrale e corale dedicata ad alcune delle colonne sonore più amate del cinema internazionale, da Morricone a Williams, da Zimmer a Jarre, con oltre 120 artisti sul palco e la direzione di Sol Chin.

-Foto Unipa-

(ITALPRESS).