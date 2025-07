Lagalla “Palermo da sempre ha un rapporto complesso tra cittadinanza e sindaco”

PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo da sempre ha un rapporto complesso tra cittadinanza e sindaco: quasi mai ci si è spostati dalle ultime posizioni nella classifica di gradimento, ma questo dipende in gran parte da uno scenario che quando ci siamo insediati nel 2022 registrava condizioni di stallo, con bilanci non approvati da 2-3 anni”. Lo sottolinea il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a SkyTg24.

“Noi abbiamo impiegato due anni per rimettere in moto la macchina comunale e sottoscrivere un piano di equilibrio che la Corte dei Conti potesse approvare senza riserve – aggiunge Lagalla, – I cittadini ancora non hanno visto quelle opere che abbiamo messo e stiamo mettendo in campo: se prima non si rimettono a posto i conti e non si recupera personale le possibilità di realizzazioni concrete sono relativamente difficili. Abbiamo segnali incoraggianti, con la crescita significativa del turismo e dei dati che riguardano l’innovazione digitale: confidiamo che questo rapporto tra cittadini e amministrazione comunale possa restituire più fiducia ai palermitani”.

