Da Amici a Mazara: Random fra gli artisti del Mezzo Festival 

Anche Random (nome d’arte di Emanuele Caso) fra gli artisti che si esibiranno nel corso di Mezzo Festival, la rassegna musicale e culturale tra indie e cantautorato contemporaneo, sonorità mediterranee, rap e folk urbano, che si terrà il 25 e 26 luglio, nella splendida cornice del Giardino dell’Emiro a Mazara del Vallo. Da Amici a Sanremo, Random è una delle voci più intense del nuovo pop urban italiano, e si aggiunge alla già folta line-up di Mezzo Festival: Ele A, Alessio Bondì, Leïla Koumiya, Simona Norato, Cico Messina, Axy+DaMonks, Libero Reina, Fabrizio Mocata, Crono & Warco, Katadeo, Tugheder. Ad aprire e chiudere le due giornate, i dj set di Demetra Sound, Morpheine, Mario Cecè, Jo Crimaldi, Steve Ersenemic e il collettivo parmense Hard Coccole. Mezzo Festival nasce dall’impegno di un gruppo di giovani – tra chi è tornato, chi è rimasto e chi sogna di tornare – che vogliono contribuire a costruire un ecosistema culturale più vitale, arricchendo quello esistente e accendendo nuove possibilità.

«Ci siamo guardati dentro e abbiamo deciso che è il tempo di realizzare sogni – dice Alessandro Asaro, co-organizzatore di Mezzo Festival – i nostri, i sogni di tanti. Il sud è stanco di aspettare, stanco di guardare da fuori mentre il resto si muove. Abbiamo deciso di scombinare i pezzi – quelli della cultura, del mercato, dell’immaginario – e ricomporli per creare qualcosa di nuovo. Una comunità che costruisce, che si contamina, che genera proposte, lavoro, turismo e impatto. La musica è il punto di innesco: è esperienza, è incontro, è un messaggio che attraversa le differenze. E noi vogliamo che da questa esperienza nascano nuovi pezzi, nuovi linguaggi, nuovi futuri». Organizzato da Mezza APS, associazione di promozione sociale attiva sul territorio regionale, Mezzo Festival ha incontrato il patrocinio di diversi comuni della provincia di Trapani (Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna) e dello stesso Libero Consorzio Comunale di Trapani.

«Crediamo sia tempo che il Sud smetta di percepirsi – e di essere percepito – come una periferia. Partiamo con un festival –spiega Benito Frazzetta co-organizzatore e presidente di Mezza APS– che nasce per ribaltare questa narrazione e costruire, da qui, un baricentro culturale vivo, stabile, aperto. Raccogliamo un’eredità musicale che ha attraversato generazioni, e oggi vediamo crescere l’attenzione delle istituzioni, la fiducia degli imprenditori, l’energia di chi sceglie di restare o di tornare. Non vogliamo imitare altri modelli: vogliamo creare il nostro, partendo dalle unicità di questo territorio, per farne un ponte tra storie, gusti e visioni diverse. E siamo felici che in questa avventura ci siano vicini alcuni degli imprenditori più noti in città: Area Mobility, Frazzetta Carrozzeria e Rosso Tuna, per citarne alcuni fra i più attenti al territorio, ai suoi giovani e alle sue dinamiche». Durante il festival, la location ospiterà anche un’area relax e food, uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, e un mercatino vintage con diversi espositori.

Appuntamento 25 e 26 luglio, Giardino dell’Emiro, Mazara del Vallo

Info e Tickets:

http://linktr.ee/mezzofestival