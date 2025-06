Marsala: nuova vita per il Parco della Salinella, al via i lavori con il Presidente Ars. VIDEO

La vicinanza dell’Assemblea regionale siciliana non è mancata all’inaugurazione del cantiere nel Parco di Salinella, il vasto polmone verde che si estende per circa 10 ettari dai Canottieri fino all’ex base militare della SP 21. Ciò grazie alla presenza del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Un investimento di 8 milioni di euro grazie ai fondi Pnrr per un progetto che dovrà essere terminato, come previsto dal Piano Nazionale, nell’aprile 2026. Il progetto, i cui lavori sono affidati all’Impresa D’Alberti Costruzioni – ha visto il lavoro in team dell’ingegnere Putaggio e dell’architetto Sala e il via libera da parte dell’Amministrazione.

GUARDA IL VIDEO:

Cosa prevede il progetto dell’area

Nel Parco verrà realizzato un teatro all’aperto da 800 posti, una struttura unica in Sicilia, destinata a eventi culturali e sociali, con bar-caffetteria, sala prove e spogliatoi; ci sarà una pensilina con alberi al suo interno, la bonifica dei percorsi, la piena accessibilità per le persone con disabilità, viali percorribili e parcheggi riservati. Accanto al parco sorgerà una nuova social housing: sette alloggi a schiera con giardini, aree gioco e spazi per la socialità, al posto della vecchia scuola Lombardo Radice che è stata demolita già mesi fa. Come ha affermato il sindaco Massimo Grillo durante l’inaugurazione di questa mattina, sotto il primo sole cocente della stagione estiva “… il recupero di questa parte del litorale rientra nella più vasta progettualità di rilanciare la costa marsalese fino alla colmata, passando per il Waterfront che dal Porto di Marsala giunge fino alle storiche cantine Florio”. Poco prima don Pietro Caradonna ha dato il via alla benedizione che ha proceduto al taglio del nastro. Oltre a Galvagno presenti anche i deputati regionali Stefano Pellegrino (Forza Italia), Giuseppe Bica (Fratelli d’Italia), l’ex deputato Nicola Catania, il Presidente del Consiglio comunale lilybetano Enzo Sturiano, l’assessore Ignazio Bilardello e il vice sindaco Giacomo Tumbarello, oltre ad altre personalità politiche e istituzionali.