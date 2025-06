Basket: Antonini conferma Jasmin Repesa, Andrea Diana se ne va

Jasmin Repesa resta capo allenatore della Trapani Shark. L’annuncio arriva dal patron Valerio Antonini, che contestualmente ha confermato per la prossima stagione anche Valeriano D’Orta come direttore sportivo e Dario Gentile nel ruolo di segretario generale.

Hanno già rinnovato il contratto Jd Notae, Amar Alibegovic, Justin Robinson, Riccardo Rossato, Paul Eboua, John Petruccelli e Stefano Gentile.

Non resterà a Trapani, invece, Andrea Diana: “Ci ha chiesto di poter andare ad allenare come capo allenatore – afferma Antonini -. Lo vogliamo accontentare anche per il brillante lavoro svolto in questo anno e mezzo, in cui ci ha permesso di tornare in serie a dopo 32 anni e ha lavorato alla grande come secondo di Jasmin. Per gli altri componenti della rosa e dello staff sono in corso negoziazioni per definire il loro futuro, visto che hanno contratti in scadenza il 30 giugno”.

Antonini comunica, inoltre, che verranno comunicati prossimamente i nuovi innesti che consentiranno di rafforzare ulteriormente la rosa della Trapani Shark.