Le ex lavoratrici e lavoratori del supermercato del Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano saranno riassunti dalla nuova gestione del punto vendita, in riapertura dopo circa sei mesi. A renderlo noto sono i segretari della Filcams Cgil di Trapani e della Camera del Lavoro di Castelvetrano, Giovanni Amato e Piero Genco, che, oggi, hanno firmato un accordo, per i sei ex lavoratori, con i rappresentanti della “Grigoli distribuzione Srl”, società confiscata a Giuseppe Grigoli che gestisce il supermercato e la galleria del Centro Belicittà, e della “San Giorgio Retail Srl Gruppo Rocchetta”, società che ha in subaffitto il supermercato sotto l’insegna “Market Ingross”.

“La riapertura del supermercato – dicono i segretari Amato e Genco – rappresenta una nuova opportunità per i dipendenti precedentemente occupati nel ramo di attività cessato, considerato che avrebbero avuto possibili criticità nel trovare un nuovo impiego.Il recupero occupazionale – proseguono – è stato possibile grazie all’impegno di tutte le parti e, in particolare, del presidente del Consiglio di amministrazione della Grigoli distribuzione Srl, Calogero Cracò, che ha manifestato attenzione nei confronti dei lavoratori e nella tutela dei livelli occupazionali. Ciò dimostra, qualora fosse necessario ribadirlo, che lo Stato vince sulla mafia anche nel garantire opportunità di lavoro, soprattutto in un territorio in cui l’economia illegale ha ostacolato lo sviluppo”. In particolare, le lavoratrici e i lavoratori saranno assunti, per la fase di start up, con contratto a tempo determinato per la durata non inferiore a due anni e per un numero di ore pari a quelle in precedenza svolte con la società Ergon S.p.A. “Superata la fase dei contratti a termine – dicono Amato e Genco – la società di gestione del supermercato si è impegnata a trasformare i contratti a tempo indeterminato. Auspichiamo, inoltre, che il punto vendita possa continuare a crescere, così da garantire nuove opportunità di lavoro”.