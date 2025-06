Trump “Sono molto deluso da Musk”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto “molto deluso” da Elon Musk. “Sono molto deluso da Elon”, ha affermato dopo le critiche di Musk sul disegno di legge repubblicano, che in questa settimana è in fase di supervisione da parte del Senato. Il presidente americano ha anche aggiunto che Musk era contrariato dal fatto che gli incentivi per i veicoli elettrici fossero stati bocciati nella legge repubblicana. Ulteriore punto di contesa era legato alla promozione di Jared Isaacman alla guida della Nasa da parte di Musk: “non l’ho ritenuto appropriato”, ha affermato Trump, aggiungendo che Isaacman era “totalmente democratico”. Il tycoon ha inoltre risposto alle recenti critiche mosse dal patron di Tesla, affermando ironicamente che Musk soffre di “sindrome di disturbo da Trump”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).