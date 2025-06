“Le donne, non le dive”, un treno speciale per il Taormina Film Festival

ROMA (ITALPRESS) – Un treno speciale, personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema e dedicato al Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno, di cui Intercity, brand di Trenitalia (Gruppo FS), è Main Partner per il secondo anno consecutivo: è stato presentato alla stazione di Roma Termini “Le donne, non le dive”, il treno Intercity che collegherà Roma e la Sicilia a partire da oggi, 5 giugno, fino a settembre. A bordo, gli interni dei vagoni sono decorati con ulteriori scatti delle attrici e con i colori e le grafiche della mostra, creando un’esperienza immersiva per i passeggeri. Durante il tragitto, i due semitreni si separeranno al momento dell’attraversamento dello Stretto di Messina, prendendo direzioni diverse con mete finali a Palermo e Siracusa. Inoltre, raggiungere la Sicilia con Intercity darà la possibilità di beneficiare di una riduzione del 50% sul costo del biglietto di ingresso del Taormina Film Festival e di qualunque manifestazione in programma all’interno degli eventi programmati dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia. Per i clienti X-GO, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

“Per noi il treno è un simbolo itinerante di una narrazione femminile nuova, potente e necessaria – ha detto Francesca Serra, Direttore Business Intercity Trenitalia -. In questo momento particolare è bene dare un messaggio rispetto al valore vero delle donne, a quello che possono fare nella quotidianità. Crediamo molto nel messaggio del settantunesimo Festival, ‘Le donne, non le divè: anche un’attrice in realtà è una donna che vive le sue vicissitudini e non deve essere vista solo e esclusivamente come una diva”.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha aggiunto il Commissario Straordinario della Fondazione, Sergio Bonomo, “è particolarmente attenta alle donne: continuiamo in maniera molto determinata a sviluppare una sinergia che mira a rafforzare il programma di Taormina Arte Sicilia e del Festival con i programmi di sviluppo e di programmazione di Trenitalia e Intercity”.

Per il Sovrintendente della Fondazione, Felice Panebianco, “la scelta del treno è la cosa più logica, perchè comunque il cinema è magia, passione e romanticismo e cosa c’è di più entusiasmante e magico del viaggio in un treno che ci porta verso il nostro destino, con il panorama che scorre?”, ha spiegato.

Per il direttore artistico del Festival, Tiziana Rocca, “questa edizione parte all’insegna dell’eleganza femminile, con questo meraviglioso treno personalizzato dai volti delle attrici che hanno partecipato in passato alla manifestazione”. Tra i membri della giuria di quest’anno ci sarà anche l’attrice Ilenia Pastorelli, che ha sottolineato la forza del messaggio “Le donne, non le dive” presente sulla livrea dell’Intercity. “E’ un racconto delle nostre grandi attrici: non siamo dive, ma siamo donne”, ha sottolineato al taglio del nastro.

– foto ufficio stampa FS –

(ITALPRESS).