Primi eventi d’estate in Provincia di Trapani tra Festival e libri

Mentre i comuni trapanesi si apprestano a presentare i cartelloni degli eventi estivi, come hanno già fatto in anticipo Castellammare, Misiliscemi e Gibellina con le Orestiadi, diverse sono le iniziative in programma in questi giorni. Dal 6 all’8 giugno proprio nella Città del Golfo, si terrà l’evento “Sicilia regione europea della Gastronomia” in Piazza Petrolo con vari appuntamenti. A Misiliscemi dal 9 al 21 giugno presso Piazza Gramsci a Rilievo, si terranno gare di Calcio Balilla Umano organizzate dall’associazione Nuovi Orizzonti. A Marsala secondo appuntamento con la rassegna “Morsi & Sorsi di Libri” a Porta Nuova: Luigi de Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, presenterà l’11 giugno alle ore 21, il libro “Poteri occulti” (PaperFIRST). In questo saggio-denuncia, De Magistris esplora gli intrecci tra politica, giustizia e poteri deviati, raccontando le sue esperienze professionali e il prezzo pagato per la sua integrità. Il libro è un affondo nelle zone d’ombra della democrazia italiana. A dialogare con lui sarà l’Avvocato Giovanni Gaudino. Un evento in collaborazione con ANM. Il 7 e 8 giugno “Il viaggiatore della tela” in scena al Teatro comunale “Eliodoro Sollima” l’attrice Eleonora Bongiorno (ingresso 10 euro).