Dal 13 al 15 giugno Marefestival Salina, premio Troisi alla carriera a Cristina Comencini

PALERMO (ITALPRESS) – Cinema e musica si intrecciano in un appuntamento che è ormai un grande classico per la Sicilia: Marefestival Salina arriva alla sua 14esima edizione, con un elenco di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo italiano e un omaggio immancabile a Massimo Troisi.

La kermesse è stata presentata oggi, in occasione del 31esimo anniversario della scomparsa dell’attore napoletano, a Palazzo dei Normanni a Palermo: Salina è il luogo in cui Troisi girò il suo ultimo film, Il postino, e da allora si è trasformata in una delle capitali italiane in ambito cinematografico, teatrale e musicale.

L’edizione 2025 di Marefestival si svolgerà dal 13 al 15 giugno e prevede numerosi appuntamenti, inclusa l’immancabile consegna del premio Troisi ai protagonisti dello spettacolo italiano. A illustrare i nomi più significativi è il direttore artistico della kermesse, Massimiliano Cavaleri: “Con noi a Salina ci saranno grandi attori e registi, a cominciare dalla candidata all’Oscar Cristina Comencini che riceverà il premio Troisi alla carriera; con Massimo Boldi vogliamo invece fare un grande omaggio al cinema anni ’80, lui è un recordman in ambito comico con oltre 70 pellicole da protagonista; c’è un’altra grande icona degli anni ’80 come Marina Suma e infine Ezio Greggio, che per la quarta volta torna a Salina. Per gli attori comici il premio andrà a Barbara Suria; in più avremo con noi Giuseppe Zeno, volto amato del cinema e del teatro in Italia”.

Nel tracciare un ricordo di Troisi, Cavaleri sottolinea come “lo celebriamo ogni anno perché ha lasciato davvero un vuoto incolmabile nel cinema italiano: ancora oggi è un riferimento importante e molti attori ne riconoscono il valore. Troisi sapeva dire cose profonde in modo semplice e la sua poetica, che a Salina raggiunge il culmine con il suo testamento cinematografico Il postino, viene ravvivata di anno in anno”.

Anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno celebra la memoria dell’attore napoletano: “È stato uno dei più grandi comici italiani ed è venuto a mancare in maniera troppo prematura: avrebbe potuto dare veramente tanto al cinema. L’Ars vuole rispondere assolutamente presente, riteniamo che eventi come questo debbano essere sostenuti: anche negli anni passati sostenevamo quest’iniziativa e sempre lo faremo”. Per quanto tale iniziativa possa costituire un volano per il turismo, Galvagno ribadisce come l’obiettivo della Sicilia debba essere “la destagionalizzazione, purché la si faccia in maniera concreta. Noi l’abbiamo adottata con la mostra di Picasso, curata dalla Fondazione Federico II: rispetto all’anno passato abbiamo avuto il 150% in più dei biglietti venduti, questo ci fa capire che se ci si concentra su periodi meno caotici dell’anno parlare di destagionalizzazione può essere più concreto”.

Patrizia Casale, responsabile dell’organizzazione di Marefestival, descrive l’iniziativa come “un punto di riferimento non solo per il mondo dello spettacolo nel centro e sud Italia, ma anche per il turismo delle isole Eolie in un periodo in cui la stagione turistica deve ancora iniziare: l’obiettivo è proprio sostenere l’industria delle vacanze. Marefestival è cinema, premio Troisi e musica: quest’anno poniamo l’accento sui giovani talenti”.

Alla kermesse parteciperanno anche Maria Grazia Cucinotta, protagonista femminile ne Il postino e madrina dell’evento ormai dalle prime edizioni, e la cantante Daria Biancardi, alla quale verrà conferita nell’occasione la Targa Argento 2025. L’artista, presente a Palazzo dei Normanni, racconta di essere “felicissima di ricevere questo premio, perché prima di me l’hanno ricevuto artisti importantissimi: il fatto che si sia pensato a me mi riempie di orgoglio. Salina è un posto incredibile, romantico e al tempo stesso selvaggio: c’è il giusto equilibrio tra l’arte e quell’umanità che aveva Troisi”.

