A Villa Niscemi il seminario “I 100 anni del Rotary Club Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto a Villa Niscemi a Palermo, nella sala delle Carrozze, il seminario “I 100 anni del Rotary Club Palermo. Il Rotary e le rappresentanze Diplomatiche”. Nell’anno della celebrazione del secolo di vita, il Club Palermo ha voluto coinvolgere nel suo percorso di storia, di valori e di servizio, il Corpo Consolare di Palermo, con il quale condivide non soltanto lo spirito volontaristico ma anche quei valori ispirati al bene comune che fanno del servire al di sopra di ogni interesse personale un punto focale su cui costruire progetti condivisi atti allo sviluppo ed alla promozione umana. In questo seminario si sono pertanto gettate le basi per le future iniziative che vedranno i club Rotary , presenti per l’occasione i club dell’Area Panormus, ed il Corpo stesso, impegnati nelle attività di sostegno al territorio in chiave internazionale.

All’incontro hanno partecipato: iulio Tantillo, Presidente del Consiglio Comunale di Palermo; Pietro Luigi Matta, Presidente Rotary Club Palermo; Antonio Di Fresco, Decano del Corpo Consolare di Palermo; Antonello Cosenz, Vicepresidente U.C.O.I. – Roma e socio del Rotary Club Palermo; Fabio Di Lorenzo, Past President Rotary Club Palermo. I relatori , Marcello Ciaccio, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Università di Palermo, Componente Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria Specialistica del Ministero dell’Università e della Ricerca, Presidente Nazionale Società Italiana di Medicina di Laboratorio, socio del Rotary Club Palermo, e Patrizia Di Dio, Console Generale Onorario della Repubblica di Slovenia per la Regione siciliana e vice presidente nazionale Confcommercio, hanno delineato i temi necessari ad un percorso congiunto tra le due realtà, aventi alla base di tutto la tutela e l’attenzione alla persona umana declinata nelle sue diverse attitudini ed alle diverse latitudini. Progetti unitari di prevenzione e cura sanitaria , di sviluppo delle relazioni culturali , di crescita ed attenzione alle giovani generazioni, di promozione dello sviluppo economico e sociale.

In particolare il progetto sanitario che già coinvolge il Rotary con Polioplus per la eradicazione della poliomielite , con programmi massicci di screening per la prevenzione e borse di studio per la ricerca a livello internazionale , fa del Rotary un partner privilegiato per le azioni del corpo consolare impegnato sul territorio nella tutela della salute e dei diritti dei non cittadini. Come e’ stato opportunamente evidenziato dal presidente Pierluigi Matta, tutto questo non può prescindere da un elevato senso etico, da una naturale vocazione alla trasparenza e da un pervasivo senso di fiducia che informa le azioni di entrambe le realtà . L’occasione del seminario ha consentito inoltre la presentazione di uno speciale annullo filatelico, proposto da Poste Italiane, che con il libro dei 100 anni e la medaglia celebrativa, opera di tessitura e studio della socia Prof.ssa Rita Cedrini, costituisce un unicum per questi primi 100 anni.

– foto ufficio stampa Rotary Club Palermo –

(ITALPRESS).