Trasporto marittimo, apre la piattaforma per il rimborso biglietti ma solo da febbraio 2025

“È online la piattaforma informatica che consente ai dipendenti pubblici pendolari nelle isole minori siciliane di richiedere il rimborso integrale dei biglietti di viaggio”. Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò. “Tutti i dipendenti pubblici che prestano servizio nelle isole minori siciliane – aggiunge l’esponente del governo Schifani – possono finalmente procedere con la richiesta di rimborso integrale attraverso un sistema semplice e funzionale Si precisa che sono rimborsabili i biglietti emessi dalla data di pubblicazione del decreto, avvenuta lo scorso 5 febbraio. Si tratta di un ulteriore passo avanti nell’azione di sostegno a chi è costretto a viaggiare quotidianamente per lavoro, rafforzando così il nostro impegno verso i pendolari del comparto pubblico e le comunità insulari”.

Gli aventi diritto possono acquistare regolarmente i biglietti presso le compagnie di navigazione e successivamente richiedere il rimborso del 100% del costo, caricando la documentazione necessaria sulla piattaforma predisposta dal dipartimento delle Infrastrutture, accessibile da questo link.

Le modalità sono analoghe a quelle già attive per il parziale rimborso dei biglietti aerei nell’ambito delle misure contro il caro-voli. L’agevolazione, istituita dal governo Schifani a partire da febbraio 2023, è rivolta a insegnanti e altre categorie di dipendenti pubblici che svolgono la loro attività lavorativa nelle isole minori della Sicilia.

“Finalmente, dopo mesi di attese e disagi, il portale relativo ai rimborsi dei biglietti ai dipendenti pubblici che operano sulle isole è stato aperto, dopo innumerevoli sollecitazioni rivolte al Governo siciliano. Tuttavia non possiamo dirci soddisfatti poiché siamo costretti a rilevare ancora una volta che l’operato di questo Governo fa acqua da tutte le parti, ovvero il portale riceve solo le domande di rimborso a partire da febbraio 2025 e non da gennaio”. Lo affermano i segretari generali di Uil Scuola Rua, Uilpa e Uil Fpl Trapani Fulvio Marino, Gioacchina Catanzaro e Giorgio Macaddino. “Ciò significa – aggiungono – che lavoratrici e lavoratori pendolari perderanno circa 300 euro per i titoli di viaggio acquistati nel mese di gennaio. Anche questa volta, a meno che il Governo Schifani non corra ancora immediatamente ai ripari, siamo di fronte all’ennesima beffa. Se questo è il modo di fare politica verso le persone – concludono – siamo sulla strada sbagliata”.