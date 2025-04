Asp di Trapani acquista Tac di nuova tecnologia (ma diverse debbono ancora essere installate)

La Direzione strategica aziendale dell’ASP Trapani ha effettuato, tramite l’UOC Provveditorato e il servizio di Ingegneria clinica, una serie di recenti acquisizioni di apparecchiature di alta tecnologia destinate alle strutture ospedaliere della provincia, alcune già installate, altre acquisite e prossime all’installazione.

Si tratta in particolare di cinque TAC e di due Risonanze magnetiche con le quali l’ASP ha inteso implementare o sostituire la dotazione tecnologica ospedaliera, con fondi del PNRR, del P.S.N, aziendali e del soggetto attuatore (la Regione Siciliana).

In particolare la Tac installata all’ospedale di Marsala (GE Healthcare, Revolution Ct Es) con una elevatissima risoluzione e un ridotto tempo di scansione.

Questo il dettaglio e le collocazioni

Presidio ospedaliero di Trapani:

– Tac Philips Mod. Incisive Ct Plus 128 Slice (nella foto) – già installata alla UOC di Radiologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate, il cui collaudo è in corso (fondi PNRR, sostituzione per obsolescenza)

– Tac in sostituzione di impianto esistente presso l’U.O.C. di Radiologia. Non ancora installata (fondi R.S.)

P.O. Marsala

– Tac Ge Healthcare, modello Revolution Ct Es, n.256 Slice (fondi P.S.N. – sostituzione per obsolescenza). Installazione in corso.

– Tac Philips – nuova implementazione. Non ancora installata (fondi R.S.)

– Risonanza Magnetica (fondi aziendali, sostituzione per obsolescenza). Non ancora installata

P.O. Castelvetrano

– Tac Philips Mod. Incisive Ct Plus 128 Slice (fondi PNNR, sostituzione per obsolescenza). Non ancora installata