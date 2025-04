Misiliscemi illumina di blu la casa comunale nella Giornata dell’autismo

La Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dalle Nazioni Unite per far luce su una condizione sempre più diffusa. L’obiettivo è di contribuire a informare e sensibilizzare sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), con lo scopo ultimo di migliorare la qualità della vita e l’inclusione delle persone autistiche e delle loro famiglie. Il Comune di Misiliscemi aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione e già da ieri sera, e per i giorni a venire, illumina di blu la Casa Comunale di Salinagrande.