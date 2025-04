Marsala: addio a Giovanna Maria Grisafi, una vita dedicata agli altri

E’ venuta a mancare all’età di 84 anni, a Marsala, Giovanna Maria Grisafi (04/09/1940-02/04/2025). Una madre straordinaria, un faro di saggezza, forza e affetto per i suoi tre figli Mario, Marisa e Francesco. Ogni suo gesto, ogni parola, ogni sacrificio, era volto a donare loro un futuro migliore, insegnando il valore dell’amore incondizionato, della perseveranza e del rispetto. Maestra di vita anche per i suoi quattro nipoti, che l’hanno sempre adorata, Giovanna è stata il centro della loro esistenza, offrendo sempre consigli preziosi, supporto instancabile e un esempio di amore che non conosceva confini, anche per i suoi piccoli pronipotini Giulia e Andrea.

Giovanna ha dedicato una vita intera alla comunità, impegnandosi in numerose attività di volontariato e dando tutto se stessa per la Chiesa. La sua giovinezza, fatta di sacrifici e di gesti generosi, è stata una testimonianza di altruismo e di dedizione. Non ha mai cercato riconoscimenti, ma solo il bene degli altri, sempre con un sorriso, con una parola di conforto, con un gesto di solidarietà.

Lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta. “Una donna umile, dal cuore nobile. Per me è stata una mamma, il mio porto sicuro sempre. Voglio ricordarla con quella forza e quel sorriso buono che l’ha sempre contraddistinta. La ringrazio per la valigia di valori di vita che mi ha lasciato. Grazie nonna per tutti i traguardi che ho raggiunto, grazie anche alla forza che mi hai dato perché sei sempre stata la prima a fare il tifo per me”, il messaggio pieno di commozione della nipote Antonella Gianquinto.

I funerali si terranno domani, 3 aprile, ore 15.30 presso la Chiesa di Sappusi.