“Una cavalcata per un respiro”, il raduno equestre il 6 aprile a Castellammare

Tornano a galoppo le emozioni nel cuore della Sicilia occidentale. L’associazione equestre “I Trekker del Golfo”, in collaborazione con Fitetrec-Ante organizza la settima edizione del Raduno Equestre Regionale di Castellammare del Golfo, intitolato “Una cavalcata per un respiro”, in programma per domenica 6 aprile. L’iniziativa di quest’anno unisce la passione per l’equitazione e la bellezza dei paesaggi siciliani a un importante obiettivo solidale: sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC). Pur mantenendo gratuita l’iscrizione al raduno, l’organizzazione invita partecipanti e pubblico a contribuire con donazioni volontarie per finanziare la ricerca su questa grave patologia genetica.

“Abbiamo voluto creare un evento che permetta ai cavalieri di godere dei nostri magnifici territori e al contempo sensibilizzare sul tema della fibrosi cistica”, dichiara il presidente dell’associazione “I Trekker del Golfo”. “Il respiro è fondamentale tanto per chi cavalca quanto per chi combatte questa malattia ogni giorno. Con questa cavalcata, vogliamo offrire il nostro contributo a chi cerca di migliorare la qualità della vita dei pazienti”.

La giornata principale dell’evento inizierà all’alba con una colazione presso le scuderie alle 7, per poi partire alle 8 alla volta del Monte Inici, percorrendo sentieri selezionati per la loro bellezza naturalistica. Dopo una sosta sulla cima, i cavalieri raggiungeranno una tradizionale masseria siciliana, dove potranno degustare ricotta fresca e altre specialità locali, accompagnate dai pregiati vini delle cantine Magaddino. L’esperienza si concluderà con una suggestiva cavalcata al tramonto lungo le spiagge di Castellammare del Golfo alle 18, prima del rientro al ranch. Tutte le donazioni raccolte saranno devolute integralmente alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, impegnata a migliorare i trattamenti e cercare una cura per questa patologia che compromette principalmente la funzionalità polmonare e digestiva.

Per partecipare è necessaria la registrazione anticipata sul sito www.itrekkerdelgolfo.it, dove sono disponibili anche tutte le informazioni dettagliate sull’evento.