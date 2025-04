Campionati di Astronomia: il marsalese Alessio Montalto alla finale nazionale

Alessio Montalto, alunno della II°D del liceo scientifico “P. Ruggieri” di Marsala farà parte dei 22 studenti ammessi alla finale nazionale nella categoria Junior 2 dei XXIII° Campionati Italiani di Astronomia che si svolgerà a Teramo, presso il Liceo scientifico ” A. Einstein”, dal 6 al 9 maggio prossimi. I campionati sono stati banditi e promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzati dalla Società Astronomica Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Dopo aver superato una prima fase d’Istituto, lo scorso 27 febbraio Alessio ha preso parte alla gara interregionale alla quale erano stati ammessi ben 293 studenti di tutte le scuole secondarie superiori italiane nati nel 2010/2011. Tra questi, la giuria designata alla valutazione delle prove e il comitato organizzatore hanno selezionato i 22 studenti che prenderanno parte alla finale. A conclusione della finale nazionale di Teramo verranno individuati gli studenti che faranno parte della squadra italiana eletta a partecipare alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia 2025. Inoltre le studentesse e gli studenti che vinceranno i campionati italiani di astronomia saranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, riconoscimento che premia l’impegno e il talento degli studenti.

“Con grande gioia desideriamo rendere merito all’alunno Alessio Montalto che si è recentemente distinto con eccellenti risultati in diverse competizioni: Giochi matematici del Mediterraneo, Giochi della Bocconi, campionati di Astronomia – hanno dichiarato le professoresse Aurora Pipitone, docente di matematica, e Clara Gandolfo, docente di fisica – Traguardi che riflettono non solo la sua straordinaria abilità, ma anche la sua determinazione, la sua curiosità e il suo impegno. Questo successo è il frutto di uno spiccato talento e di una costante dedizione allo studio. Una mente brillante – continuano le docenti – che non si limita a risolvere problemi, ma che affronta le sfide con entusiasmo e sorprendente creatività. Giovani come Alessio, impegnati e brillanti, rappresentano una speranza concreta per un domani migliore. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso che lo porterà a realizzare ancora molte altre conquiste e traguardi sempre più ambiziosi”.

Alessio, si è inoltre qualificato, anche qui dopo aver brillantemente superato fase d’Istituto e fase provinciale, alla finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo che si svolgerà presso l’università di Palermo il prossimo 18 maggio e alla finale dei Campionati internazionali della matematica che si svolgerà il prossimo 10 maggio presso le aule della prestigiosa Università Bocconi di Milano. A questa finale si è qualificata anche la sorella Federica, anche lei studentessa del liceo Scientifico lilybetano e come il fratello innamorata della matematica. L’esempio dei fratelli Montalto dimostra che ragazzi come loro, con le giuste motivazioni e con il giusto supporto, possono davvero fare la differenza. Questi giovani, impegnati e brillanti, sono il futuro della nostra società, e la loro passione per la conoscenza rappresenta una speranza concreta per un domani migliore, più innovativo e più giusto.